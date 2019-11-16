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16.11.2019 - 13:46 |

Son dakika: Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Son dakika: Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor.

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ
Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum."

Son dakika: Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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