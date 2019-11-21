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21.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yıldız Kenter'i unutmadılar

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu'nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' adlı tiyatro oyunu, önceki akşam Uniq Hall'de sahnelendi.

Yıldız Kenter'i unutmadılar

Oyun; aralarında Songül Öden, Ezgi Mola, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan ve İbrahim Selim gibi ünlü oyuncuların bulunduğu seyirciden tam not aldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren 91 yaşındaki usta tiyatrocu Yıldız Kenter de unutulmadı. Yetkililer salonun girişine Kenter'in resmini çiçeklerle süsleyip, andı.

Yıldız Kenteri unutmadılar

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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