MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yıldız Tilbe bir an olsun yerinde durmadı
26.12.2019 - 13:08 |

Yıldız Tilbe bir an olsun yerinde durmadı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece İstmarina Jolly Joker'de hayranlarıyla buluştu.

Yıldız Tilbe bir an olsun yerinde durmadı

'Sana Şarkı Söylerim' parçasıyla performansına başlayan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Konserinde bir an olsun yerinde durmayan ve danslarıyla da hayranlarını coşturan Tilbe, gece boyunca müzikseverlere bol bol öpücük gönderdi.

Dev koro eşliğinde şarkılarını söyleyen Tilbe, muhteşem ses performansının yanı sıra kendisine has dansıyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Bugün enerjim çok yüksek. Hafta içi ve hava çok soğuk ama ona rağmen burası tıklım tıklım. Sizi çok seviyorum" diyerek kendisini dinlemeye gelen sevenlerine teşekkür etti.

Köprüde mahsur kalan kediyi genç adam kurtardıBayburt’ta Çoruh Nehrinde köprü ayağında mahsur kalan kediyi genç vatandaş kurtardı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

Gülden: Tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun

Nusret Gökçe teftişte

Nusret Gökçe teftişte

Emina Jahovic'ten yeni yıl alışverişi

Emina Jahovic'ten yeni yıl alışverişi

Berkay, Almanya'yı salladı

Berkay, Almanya'yı salladı

Sıradaki Haber