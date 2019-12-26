Yıldız Tilbe bir an olsun yerinde durmadı

'Sana Şarkı Söylerim' parçasıyla performansına başlayan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Konserinde bir an olsun yerinde durmayan ve danslarıyla da hayranlarını coşturan Tilbe, gece boyunca müzikseverlere bol bol öpücük gönderdi.

Dev koro eşliğinde şarkılarını söyleyen Tilbe, muhteşem ses performansının yanı sıra kendisine has dansıyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Bugün enerjim çok yüksek. Hafta içi ve hava çok soğuk ama ona rağmen burası tıklım tıklım. Sizi çok seviyorum" diyerek kendisini dinlemeye gelen sevenlerine teşekkür etti.