YÄ±ldÄ±z Tilbe, "2020'de hedefleriniz var mÄ±?" sorusuna, "Ben hiÃ§ bir zaman hedefini vuran biri olmadÄ±m. Hedeflerimden de hiÃ§bir zaman vazgeÃ§medim. O yÃ¼zden hedef belirlemiyorum. Her ÅŸey olacaÄŸÄ±na varÄ±yor. Ä°yi ÅŸeyler umut, ediyorum. Ben geceleri sosyal medyada, hayranlarÄ±mla konuÅŸup sohbet etmeyi Ã§ok seviyorum" dedi.Â

"Rap sÃ¶yleyen biri ile dÃ¼et yapar mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna sanatÃ§Ä±, "Kimse ile dÃ¼et yapmam. YÄ±ldÄ±z Tilbe, ÅŸarkÄ±larÄ±na devam edeceÄŸim. EteÄŸimi dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce aldÄ±m ama nereden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Pazardan da alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparÄ±m, maÄŸazadan da. Pazara giderken kamufle olup gidiyorum ancak o zaman rahat geziyorum. Ã–zgÃ¼rlÃ¼k gÃ¼zel. Tarkan da bunu yapÄ±yor" dedi.