MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriYıldız Tilbe izdihamı yaşandı
28.11.2019 - 16:10 |

Yıldız Tilbe izdihamı yaşandı

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gece İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Biletlerin haftalar önce tükendiği konserde, adeta Yıldız Tilbe izdihamı yaşandı.

Yıldız Tilbe izdihamı yaşandı

Yaklaşık üç bin kişilik kalabalığın yer aldığı mekanda; kendisini dinlemeye gelenleri, şarkılarıyla hayran bırakan Yıldız Tilbe, sevenlerine teşekkür etti.

Tilbe sahnede "Gerçekten çok güzelsiniz. Bu kadar kalabalık şarkılarımın hepsine eşlik ediyor. Benim için çok mutluluk verici. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldız Tilbe izdihamı yaşandı

Big Bang Start-up Challenge başladı!Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinde biri olan Big Bang Start-up Challenge başladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa

Deniz Seki: Keşke zaman burada dursa

Necati Ateş'e yoğun ilgi

Necati Ateş'e yoğun ilgi

Tuğrul Odabaş'tan duygusal paylaşım: Seni seviyorum kızım

Tuğrul Odabaş'tan duygusal paylaşım: Seni seviyorum kızım

Demet Akalın'ın Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız yorumu şaşırttı

Demet Akalın'ın Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız yorumu şaşırttı

Sıradaki Haber