Yıldız Tilbe izdihamı yaşandı

Yaklaşık üç bin kişilik kalabalığın yer aldığı mekanda; kendisini dinlemeye gelenleri, şarkılarıyla hayran bırakan Yıldız Tilbe, sevenlerine teşekkür etti.

Tilbe sahnede "Gerçekten çok güzelsiniz. Bu kadar kalabalık şarkılarımın hepsine eşlik ediyor. Benim için çok mutluluk verici. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.