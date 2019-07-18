18.07.2019 - 17:41
Yıldız Tilbe'ye doğum gününde anlamlı hediye
Şarkıcı Asef Gönenci, Yıldız Tilbe’nin doğum gününü, usta sanatçının 'Aşk Bir Kahkaha' adlı parçasını yorumlayarak kutladı. Şarkı, Tilbe hayranlarından da büyük beğeni topladı.
2004 yılında ‘Bir Yıldız Doğuyor’ adlı yarışmadaki birinciliği ile şöhreti yakalayan Asef Gönenci, üç yıl aradan sonra yeni single çalışmasıyla dikkat çekti. Yıldız Tilbe’nin efsane şarkılarından 'Aşk Bir Kahkaha'yı farklı bir yorum getiren Asef, performansıyla Tilbe hayranlarından da tam not aldı.
Asef, “Pop müziğin kraliçesi Yıldız Tilbe’nin doğum gününde onun şarkısını söyleyerek kutlamak istedim. Çok sevdiğim bir ustanın şarkısını söylemek benim için çok kıymetli. Yıldız ablanın sağlam kalemini, sesini ve bestelerini ruhumda hep yoğun bir şekilde hissetmişimdir. Duygularımız çok yakın. Bu şarkıda onun duygularını bir erkek yorumcu olarak yansıttığımı düşünüyorum. Şimdiye kadar bir kişiden bile kötü yorum almadım” dedi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.