Yıldızlar bu albümde

Gitarist ve besteci Bülent Özdemir’in tribute albümünde; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe gibi ünlü isimler buluşacak. Sanat hayatında 45’inci yılını kutlayan ünlü besteci, 24 şarkılık dev proje için Özdemir Plak ve DMC ile sözleşme imzaladı. Albümün aranjörlüğünü ise Selim Çaldıran üstlendi.