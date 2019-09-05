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05.09.2019 - 07:50

Yıldızlar geçidi

İngiliz GQ dergisinin dağıttığı 2019 Men of the Year ödülleri, önceki akşam Londra’daki Tate Modern’de yapılan törenle, sahiplerini buldu.

Yıldızlar geçidi

İngiliz GQ dergisinin dağıttığı 2019 Men of the Year ödülleri, önceki akşam Londra’daki Tate Modern’de yapılan törenle, sahiplerini buldu. Ünlüler geçidine sahne olan organizasyonda, ‘Yılın İkonu’ Kylie Minogue seçilirken, ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ ödülü Nicole Kidman’a verildi. Taron Egerton, ‘Yılın Erkek Oyuncusu’, David Beckham da ‘Editör Özel’ ödülünün sahibi oldu. Richard Madden ise ‘Yılın En Şık Erkeği’ seçildi. İşte GQ Men of the Year ödülleri kırmızı halısından görüntüler...

Yıldızlar geçidi

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