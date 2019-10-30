Yıldızlar geçidi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, altı yıldır beraber olduğu futbolcu Gökhan Çıra’yla Swiss Otel’de evlendi. Ciğerci, gecede toplam maliyeti 175 bin TL olan üç gelinlik giydi. Sosyal medya fenomeni nikah sırasında, “Birçok insan farklı düşünüyor ama bizim ilişkimiz onların sandıkları gibi değil. Birbirimizi çok seviyoruz. O yüzden dünyanın en anlamlı, ‘Evet’ini söylüyorum” diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı. Çifti, Demet Akalın-Okan Kurt, Simge Sağın, Mustafa Ceceli-Selin İmer, Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Işın Karaca-Tuğrul Odabaş, Linet, Ebru Destan, Dilay Korkmaz, Gupse Özay ve Gülşah Saraçoğlu gibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz hafta Bozburun’da tatil yapan Sağın, “Yaz aylarında çok yoğun olduğum için bu aralar dinlenme fırsatı buldum. Her yerimi sinekler yedi” dedi. Berkay ve Demet Akalın arasındaki saat polemiğine ise şarkıcı, “Hediyeler değiştirilebilir. Beğenmediğiniz bir şeyi kenarda tutmak mantıksız” diye konuştu.



