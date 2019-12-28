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28.12.2019 - 07:50 |

Yıldızlar geçidi

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programının yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimler, skeç ve şarkılarıyla coşturacak

Yıldızlar geçidi

Kanal D’de yılbaşı gecesi ekrana gelecek ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programında, yıldızlar geçidi yaşanacak. Özel bölüme, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray’ın yanı sıra ‘Afili Aşk’ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul da konuk olacak.

Şarkılarıyla geceye renk katacak Gülben Ergen, 15 yıl sonra ‘Dadı’ dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle, izleyici karşısına çıkacak. Özberk ile Ertuğrul, ‘Yılbaşı Çevirmesi’ skeciyle güldürecek. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın seneler sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro’yu oynaması ise nostalji yaşatacak.

Yıldızlar geçidi

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Cadde Yazarları

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