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31.12.2019 - 07:50 |

YILDIZLAR GEÇİDİ

Yılbaşı gecesi rengarenk geçecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Yılbaşı gecesi rengarenk geçecek. Kanal D’de ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin özel bölümüne, Ümit Besen, Eypio, Demet Akbağ, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak. CNN TÜRK’te 2019’un önemli olayları Fulya Kalfa’nın sunumuyla ekrana gelecek. teve2’de ‘Kelime Oyunu’nda ‘Afili Aşk’ın oyuncuları yarışacak. TRT 1, ünlü isimlerin katıldığı iki diziyle izleyiciyle buluşacak. TV8’de ise ünlü isimler ‘O Ses Türkiye’de şarkı söyleyecek. 

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