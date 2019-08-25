Yıldızlardan tepki yağdı

Oyuncu Leonardo DiCaprio, “Seçimlerde, iklim krizine önlem alabilecek liderlere oy verin” diye konuştu. Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ise “Amazon yağmur ormanları dünyadaki oksijenin yüzde 20’sinden fazlasını üretiyor ve son üç haftadır yanıyor. Gezegenimizi kurtarmaya yardımcı olmak bizim sorumluluğumuz” açıklamasını yaptı.

‘Farkındalık yayın’

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne de yangına müdahale konusuna yeterli ilgi gösterilmemesini eleştirerek Instagram hesabından, “Dünya üzerindeki en önemli ekosistemlerden biri. Farkındalık yayın” dedi. Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2003 yılına ait bir orman yangını fotoğrafı kullanarak Portekizce paylaştığı gönderisinde, “Orman, dünyadaki ve dolayısıyla hayatımızdaki iklimi dengelemede kilit bir rol oynar. Amazon’da olanlara gözlerimizi kapatamayız. Doğanın yüz yıllar boyunca kurduğu düzen yangınlarla yok oluyor” dedi.