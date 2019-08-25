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HaberlerCaddeYıldızlardan tepki yağdı
25.08.2019 - 09:05

Yıldızlardan tepki yağdı

Pop star Madonna, Instagram’dan paylaştığı mesajda, “Başkan Bolsonaro politikalarınızı değiştirin ve tüm gezegene yardım edin” dedi.

Yıldızlardan tepki yağdı

Oyuncu Leonardo DiCaprio, “Seçimlerde, iklim krizine önlem alabilecek liderlere oy verin” diye konuştu. Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ise “Amazon yağmur ormanları dünyadaki oksijenin yüzde 20’sinden fazlasını üretiyor ve son üç haftadır yanıyor. Gezegenimizi kurtarmaya yardımcı olmak bizim sorumluluğumuz” açıklamasını yaptı. 

‘Farkındalık yayın’

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne de yangına müdahale konusuna yeterli ilgi gösterilmemesini eleştirerek Instagram hesabından, “Dünya üzerindeki en önemli ekosistemlerden biri. Farkındalık yayın” dedi. Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2003 yılına ait bir orman yangını fotoğrafı kullanarak Portekizce paylaştığı gönderisinde, “Orman, dünyadaki ve dolayısıyla hayatımızdaki iklimi dengelemede kilit bir rol oynar. Amazon’da olanlara gözlerimizi kapatamayız. Doğanın yüz yıllar boyunca kurduğu düzen yangınlarla yok oluyor” dedi.

 

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
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