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19.09.2019 - 07:50 |

‘Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu

Mirkelam, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu oldu.

‘Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu

Mirkelam, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın son konuğu oldu. Şarkıcı, parçalarının yanı sıra kariyerinde yaşadığı anılarını da hayranlarıyla paylaştı. ‘Hatıralar’, ‘Asuman’, ‘Tavla’, ‘Elma Değil Ayva’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Mirkelam, “50 yaşındaki adamı oynatmayın yahu!” dese de, seyircilerle birlikte darbuka eşliğinde dans etti.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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