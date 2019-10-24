Yıldızlı gala

Ali Atay’ın yönettiği, başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen’in yer aldığı ‘Cinayet Süsü’nün galası, önceki akşam Etiler Hillside’da yapıldı. Geceye, Abdullah Oğuz, Ertan Saban-Ebru Özkan, Melisa Şenolsun, Hatica Şendil-Burak Sağyaşar, Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay, Ahu Yağtu, Öykü Serter, Gonca Vuslateri, Dilan Çiçek Deniz, Mahsun Kırmızıgül, Demet Özdemir ve Ezgi Mola gibi çok sayıda isim katıldı. Cinayet büro ekibinin maceralarını konu edinen yapım, yarın vizyonda olacak.

Atay, “Çok tatlı bir proje yaptık. Müthiş bir ekip. Çok izlensin istiyorum” diye konuştu.

‘En büyük fanı benim’

Hazal Kaya, eşi Ali Atay’ı gecede yalnız bırakmadı. Oyuncu, “Onun en büyük fanı benim. Aylardır bekliyoruz. Merak ediyorum” dedi. Hamileliğin son 1.5 ayına giren oyuncu, “İlk galasını izleyecek. Hasretle bekliyoruz. Fikret Ali’nin şansına inanıyorum. Oğlum da ben de çok heyecanlıyız” diye konuştu.

‘Görenler beğendi’

Songül Öden, yeni stiliyle herkesi şaşırttı. Saçını kestiren oyuncu, galada büyük ilgi gördü. Bu fikrin içinden geldiğini belirten Öden, “O kadar istedim ki, zorlanmadım. Görenler çok beğendi” dedi.