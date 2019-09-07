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07.09.2019 - 07:50

Yılın karnavalı Kemer Country’de

Kendine özgü konsepti, sahne şovları ve dünyaca ünlü DJ’leriyle, merakla beklenen yılın karnavalı ‘Imera & Niks Carnaval’, 14 Eylül’de Kemer Country Club’da başlıyor.

Yılın karnavalı Kemer Country’de

Kendine özgü konsepti, sahne şovları ve dünyaca ünlü DJ’leriyle, merakla beklenen yılın karnavalı ‘Imera & Niks Carnaval’, 14 Eylül’de Kemer Country Club’da başlıyor. İddialı performanslarla katılımcılarına daha önce hiç yaşamadıkları bir tecrübe yaşatacak organizasyon, tanınmış simaları bir araya getirecek. Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nün festival alanı, katılımcılara unutulmaz bir müzik ve eğlence deneyimi yaşatacak.

6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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