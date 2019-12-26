Yılın son düğünü

CADDE yazarlarından Orkun Bulut, Türkiye’nin ilk moda blogunun sahibi Ayşegül Uluç’la, Çırağan Sarayı’nda hayatını birleştirdi. Aile arasında sade bir törenle dünyaevine giren çiftten gelinin şahitliğini kardeşi Zeynep Köseoğlu üstlenirken, damadın şahitliğini ise Özgür Yici yaptı. Uluç gelinliğini Londra’da özel olarak diktirirken, damadın smokinlerini Levon Kordonciyan hazırladı.