YILIN SON KOŞUSU

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Atlı Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu 2019’un son şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı biniciler, iki gün boyunca çeşitli kategorilerde yarıştı. ‘Yeni Yıl Kupası Engel Atlama Yarışmaları’nda hem çocuklar hem de aileleri yarışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Nefes kesen mücadelelere sahne olan etkinlikte, 100 cm. ve 130 cm. engel atlama koşularının hemen ardından, aileler hünerlerini sergiledi. Birbirinden renkli kostümlerle yarışmayı eğlenceli hale getiren yetişkinlerde birinci Selim-Yiğit Gürman Kardeşler oldu. Ödülleri, Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Bülent Bora ve Kemer Country Atlı Spor Kulübü Koordinatörü Ela Acar takdim etti. Organizasyon, ödül töreninin ardından partiyle devam etti. Katılımcılar, Betty Ruso’nun güne özel lezzetli ikramlarını tadarken, standlarda yılbaşı alışverişi yapma imkanı da buldu.