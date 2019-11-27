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27.11.2019 - 08:33 | | UMUT ÜNVER

Yıllar sonra bir arada

'Gönül İşleri' dizisinin oyuncuları Sinem Kobal, Selma Ergeç, Bennu Yıldırımlar ve dizinin yönetmeni Türkan Derya Mac, Bebeköy'de buluştu.

Yıllar sonra bir arada

Uzun zaman sonra bir araya gelen ekip, mekan çıkışında, "Artık sıkça toplanacağız" açıklamasını yaptı.

Birbirleriyle vedalaştıktan sonra hızla araçlarına giden ünlü oyunculardan Bennu Yıldırımlar'ın, elindeki çiçek dikkat çekti. "Çiçeği kim aldı?" sorusuna Yıldırımlar, "Arkadaşlar sürpriz yapmış. Bana almışlar" cevabını verdi.

Hamile olduğu yönünde çıkan haberleri duymazlıktan gelen Sinem Kobal, gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetindi.

Yıllar sonra bir arada

 

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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