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13.09.2019 - 10:33 |

Yıllar sonra gelen 'Esaretin Bedeli' itirafı!

Uluslararası film veri tabanı IMDb'de 1994 yapımı 'The Shawshank Redemption' (Esaretin Bedeli) filmi, 10 üzerinden 9.3 puan ile birinci sırada yer alıyor.

Yıllar sonra gelen 'Esaretin Bedeli' itirafı!

Stephen King’in romanından uyarlanan 'Esaretin Bedeli'nin yönetmeni Frank Darabont, filminin 25. yılını doldurması sebebiyle ABD’de yerel bir dergiye röportaj verdi.

Darabont, "IMDB listesine baktığımda filmimin, 'The Godfather' (Baba) filminden daha mı iyi olduğunu düşünmeden edemiyorum. Buna inanmak biraz güç" sözleriyle, birinciliği garipsediğini itiraf etti.

    13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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