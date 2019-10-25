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25.10.2019 - 07:50 |

Yıllar sonra gelen itiraf!

Sharon Stone, Allure dergisine kapak oldu. 1992 yapımı ‘Temel İçgüdü’ filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, o yapımın bu yıl çekilemeyeceğini, olsa bile tutmayacağını itiraf etti.

Yıllar sonra gelen itiraf!

Sharon Stone, Allure dergisine kapak oldu. 1992 yapımı ‘Temel İçgüdü’ filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, o yapımın bu yıl çekilemeyeceğini, olsa bile tutmayacağını itiraf etti. Fotoğraflarını Emma Summeron’ın çektiği Stone, “Bence ‘Temel İçgüdü’, tam yerinde ve zamanında gerçekleştirilmiş bir projeydi” şeklinde konuştu.

İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
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