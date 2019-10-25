Yıllar sonra gelen itiraf!

Sharon Stone, Allure dergisine kapak oldu. 1992 yapımı ‘Temel İçgüdü’ filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, o yapımın bu yıl çekilemeyeceğini, olsa bile tutmayacağını itiraf etti. Fotoğraflarını Emma Summeron’ın çektiği Stone, “Bence ‘Temel İçgüdü’, tam yerinde ve zamanında gerçekleştirilmiş bir projeydi” şeklinde konuştu.