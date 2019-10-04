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04.10.2019 - 15:13 |

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2', eğlenceli skeçleri ile olduğu kadar yaşanan toplumsal olaylara karşı gösterdiği hassasiyetle de adından söz ettiriyor.

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

'Çok Güzel Hareketler' ekibi, yeni bölümde bu kez ardı arkası kesilmeyen kadına yönelik şiddet ve cinayetlere yer verdi. Kadına şiddetin eleştirildiği skeçin ardından Yılmaz Erdoğan bir konuşma yaptı.

Yılmaz Erdoğan’ın “Bu sahne inşa edildiğinden beri burada hiçbir şeyi sadece komik olsun diye yapmıyoruz. Bütün meseleleri, duygusal dönüşümleri ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bu konunun muhatabı olanlar arasında insanlıktan, Türkçe’den, laftan anlayan var ise, belki bir şey anlaşılmıştır. Böyle şeyleri daha öfkeli söylemek de mümkündür ama bizim işimiz bunu dramatize etmektir. Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun” sözleri salondakilere duygusal anlar yaşattı.

'Çok Güzel Hareketler 2', 6 Ekim Pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek bölümü ile yine çok konuşulacak.

    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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