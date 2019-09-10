Yılmaz Erdoğan'dan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' açıklaması

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de meydan katında bir restoranda geçip sohbet eden Yılmaz Erdoğan, “Çok şükür her şey gayet yolunda. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' güzel gidiyor. İkinci sezonun startını verdik. Seyircinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.