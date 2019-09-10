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10.09.2019 - 13:15

Yılmaz Erdoğan'dan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' açıklaması

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takılırken, Kanal D'de yayınlanan ve Genel Sanat Yönetmeni olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programı hakkında konuştu.

Yılmaz Erdoğan'dan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' açıklaması

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de meydan katında bir restoranda geçip sohbet eden Yılmaz Erdoğan, “Çok şükür her şey gayet yolunda. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' güzel gidiyor. İkinci sezonun startını verdik. Seyircinin ilgisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.

10 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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