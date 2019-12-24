Yılmaz Erdoğan’dan eski eşine destek

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalında yayınlanan bir programa katılan Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la 12 yıl süren evliliği için, "Evlendiğimde 23 yaşındaydım. Genel algı şuydu, size kendiniz olma özgürlüğünü tanımıyorlar. Kendimi tam olarak ortaya koymam uzun zaman aldı. Kendimi başka bir kalıbın içerisinde hissettim. Toplumun her kesiminde bir fikir ve baskı vardır" şeklinde açıklama yapmıştı.

Belçim Bilgin’in bu sözleri hatırlatılan Erdoğan, ”Güzel şeyler söylemişti, izledim ben onu" dedi. Yeni bir aşka yelken açan Bilgin’in, ”Herkese aşk diliyorum’ açıklamasına da yanıt veren usta oyuncu, ”Ne güzel dilek" diye cevapladı.