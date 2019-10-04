Yılmaz Erdoğan'ın keyfi yerinde

İş arkadaşları ile Parle'de bir araya gelen Yılmaz Erdoğan, yemek eşliğinde toplantı yaptı. Her zamanki gibi yüksek enerjisi ile ortamın neşe kaynağı olan Erdoğan, toplantı sonrası kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

'Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezona hızlı bir giriş yapmasıyla keyfi bir hayli yerinde olan Yılmaz Erdoğan, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.