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05.11.2019 - 09:56 |

Yılmaz Morgül'den Amerika'da huzurevi ziyareti

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Engelsiz Yasam Vakfı yararına Cumhuriyet Bayramı’nda üç konser vermek için gittiği Amerika turnesinde, ülkeyi adeta karış karış geziyor. Konserler sırasında tanıştığı kişilerle geziler de yapan sanatçının en ilgi çekici duraklarından biri Ohio eyaletinin Columbus kentinde bulunan bir huzurevi oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan ile Başkan Yardımcısı Av.Edip Önder’in de katıldığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Yılmaz Morgül'den Amerika'da huzurevi ziyareti

'Sunrise Senior Living' adlı huzurevi sakinleri arasında bir Türk çift ile karşılaşan Yılmaz Morgül, onlarla uzun uzun sohbet etti.
95 yaşindaki Ülker Durupınar ve eşi Tayfur Durupınar'dan huzurevi hakkında bilgiler alan şarkıcı, "Aslında burası bir yaşam evi. Amerika’da huzur evi yerine 'yaşam evi' diyolarmış. Emeklilik yıllarında iyi bakıma ihtiyaç duyan kişiler burada tüm imkanlara sahipler ve yeniden hayata bağlanıyorlar. Huzurevinden öte kendi evleri gibi. Çok beğendim” dedi.

Yılmaz Morgül, piyano başına geçerek huzurevi sakinlerine şarkılar söyledi.

Yılmaz Morgülden Amerikada huzurevi ziyareti

Yılmaz Morgülden Amerikada huzurevi ziyareti

    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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