Yılmaz Morgül'den Amerika'da huzurevi ziyareti

'Sunrise Senior Living' adlı huzurevi sakinleri arasında bir Türk çift ile karşılaşan Yılmaz Morgül, onlarla uzun uzun sohbet etti.

95 yaşindaki Ülker Durupınar ve eşi Tayfur Durupınar'dan huzurevi hakkında bilgiler alan şarkıcı, "Aslında burası bir yaşam evi. Amerika’da huzur evi yerine 'yaşam evi' diyolarmış. Emeklilik yıllarında iyi bakıma ihtiyaç duyan kişiler burada tüm imkanlara sahipler ve yeniden hayata bağlanıyorlar. Huzurevinden öte kendi evleri gibi. Çok beğendim” dedi.

Yılmaz Morgül, piyano başına geçerek huzurevi sakinlerine şarkılar söyledi.

