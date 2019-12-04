Yılmaz Taner'e ilk tebrik Demet Akalın'dan

Bugüne kadar imza attığı eserler ve seslendirdiği şarkılarla gündeme gelen sanatçı, bu kez prodüktör kimliğiyle adından söz ettirecek. Yılmaz Taner, sahibi olduğu MOON Prodüksiyon ve DMC ortaklığıyla 'Tanıdık' şarkısını çıkardı.

Yılmaz Taner'in yeni şarkısının klibini Instagram'da paylaşan Demet Akalın, "Dağlayan şarkılar da çıkıyor" notunu düştü. Yılmaz Taner, Akalın'ın paylaşımına "Demet Hanım acaba bir gün benim de şarkımı paylaşır mı diye düşünmedim desem yalan olur. Çok mutluyum" sözleriyle, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.