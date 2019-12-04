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04.12.2019 - 17:36 |

Yılmaz Taner'e ilk tebrik Demet Akalın'dan

'Rivayet' şarkısıyla dikkat çeken Yılmaz Taner, 'Tanıdık' isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi Gökhan Holat'a ait olan şarkının klibi Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.

Yılmaz Taner'e ilk tebrik Demet Akalın'dan

Bugüne kadar imza attığı eserler ve seslendirdiği şarkılarla gündeme gelen sanatçı, bu kez prodüktör kimliğiyle adından söz ettirecek. Yılmaz Taner, sahibi olduğu MOON Prodüksiyon ve DMC ortaklığıyla 'Tanıdık' şarkısını çıkardı.

Yılmaz Taner'in yeni şarkısının klibini Instagram'da paylaşan Demet Akalın, "Dağlayan şarkılar da çıkıyor" notunu düştü. Yılmaz Taner, Akalın'ın paylaşımına "Demet Hanım acaba bir gün benim de şarkımı paylaşır mı diye düşünmedim desem yalan olur. Çok mutluyum" sözleriyle, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

Yılmaz Tanere ilk tebrik Demet Akalından

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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Cadde Yazarları

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