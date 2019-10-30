30.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
‘Yılmaz’ın yanında yetiştim’
‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinde, pavyon şarkıcısını canlandıran Belçim Bilgin, birkaç yapım işiyle uğraştığını söyledi.
‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinde, pavyon şarkıcısını canlandıran Belçim Bilgin, birkaç yapım işiyle uğraştığını söyledi. Yoğun bir dönem geçiren oyuncu, “Yılmaz Erdoğan’a rakip olur musunuz?” sorusuna, “Onun yanında yetiştim. Yılmaz’la çalıştığım için iyi bir şeyler yapabilirim” cevabını verdi.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.