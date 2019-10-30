‘Yılmaz’ın yanında yetiştim’

‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinde, pavyon şarkıcısını canlandıran Belçim Bilgin, birkaç yapım işiyle uğraştığını söyledi. Yoğun bir dönem geçiren oyuncu, “Yılmaz Erdoğan’a rakip olur musunuz?” sorusuna, “Onun yanında yetiştim. Yılmaz’la çalıştığım için iyi bir şeyler yapabilirim” cevabını verdi.