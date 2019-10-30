MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Yılmaz’ın yanında yetiştim’
30.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

‘Yılmaz’ın yanında yetiştim’

‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinde, pavyon şarkıcısını canlandıran Belçim Bilgin, birkaç yapım işiyle uğraştığını söyledi.

‘Yılmaz’ın yanında yetiştim’

‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinde, pavyon şarkıcısını canlandıran Belçim Bilgin, birkaç yapım işiyle uğraştığını söyledi. Yoğun bir dönem geçiren oyuncu, “Yılmaz Erdoğan’a rakip olur musunuz?” sorusuna, “Onun yanında yetiştim. Yılmaz’la çalıştığım için iyi bir şeyler yapabilirim” cevabını verdi.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şuursuz tanışma

Şuursuz tanışma

Küslük bitti!

Küslük bitti!

Başkanlık esprisi!

Başkanlık esprisi!

Baba-oğul maçta

Baba-oğul maçta

Sıradaki Haber