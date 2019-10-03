Yine bir aradalar

Son dönemde sık sık bir arada görülen Serenay Aktaş ile Hakan Sabancı, Cem Yılmaz’ın ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ stand-up gösterisini izledi. Karşısında gazetecileri görünce panik yapan ikiliden iş insanı, “Aramızda aşk yok” derken, oyuncu ise, “Doğum günüm. Cem Yılmaz’ı izlemek istedik” ifadelerini kullandı.



