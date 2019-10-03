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03.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yine bir aradalar

Son dönemde sık sık bir arada görülen Serenay Aktaş ile Hakan Sabancı, Cem Yılmaz’ın ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ stand-up gösterisini izledi.

Yine bir aradalar

Son dönemde sık sık bir arada görülen Serenay Aktaş ile Hakan Sabancı, Cem Yılmaz’ın ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ stand-up gösterisini izledi. Karşısında gazetecileri görünce panik yapan ikiliden iş insanı, “Aramızda aşk yok” derken, oyuncu ise, “Doğum günüm. Cem Yılmaz’ı izlemek istedik” ifadelerini kullandı.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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