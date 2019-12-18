Kadir Doğulu, ‘Sefirin Kızı’ için Muğla’da olan eşi Neslihan Atagül’ü ziyaret etti. Dizi çekimleri dolayısıyla ve tiyatro oyunu için Atagül’ün yanında çok kalamayan oyuncu, çektiği selfie’yi Instagram’da paylaşarak, “Gittim, gördüm, öptüm ve geldim. Yine hasret kaldım” notunu düştü.