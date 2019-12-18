18.12.2019 - 07:50 |
Yine hasret
Kadir Doğulu, ‘Sefirin Kızı’ için Muğla’da olan eşi Neslihan Atagül’ü ziyaret etti.
Kadir Doğulu, ‘Sefirin Kızı’ için Muğla’da olan eşi Neslihan Atagül’ü ziyaret etti. Dizi çekimleri dolayısıyla ve tiyatro oyunu için Atagül’ün yanında çok kalamayan oyuncu, çektiği selfie’yi Instagram’da paylaşarak, “Gittim, gördüm, öptüm ve geldim. Yine hasret kaldım” notunu düştü.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.