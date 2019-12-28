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28.12.2019 - 09:20 |

Yine olmadı! Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz ayrıldı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda aşk hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelmiş, iş insanı Gökhan Göz ile beraber yaşadığı evin altını üstüne getirerek ilişkisini sonlandırmıştı. Olaylı ayrılığın üzerinden iki hafta geçtikten sonra çift, kötü günleri geride bıraktıklarını ve aralarında yanlış anlaşılma olduğunu açıklayarak, ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Yine olmadı! Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz ayrıldı

Tam her şey yoluna girdi derken, Gökhan Göz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gülşah Saraçoğlu'yla yeniden ayrıldıklarını duyurdu.

Gökhan Göz'ün o açıklaması şöyle:
Şimdiye kadar kimsenin onur ve gururuyla oynamayan biri olarak, şahsıma da yapılmasını istemem ve de izin vermem. Ben şimdiye kadar hakkım olan herkese hakkımı helal edip, onların da bana etmesini temenni ederim. Bu saatten sonra herkes kendi yoluna bakmak zorunda olduğunu anladım. Sağlıklı vücut, sağlıklı bir beyinde olduğunu bildiğim için kendim sorumlu olduğum ailem, çocuklarım ve de çalışanlarım için ben yoluma artık her zamanki gibi yalnız devam ediyorum. Yaşanan hiçbir şeyden pişman değilim. Sevgilerimle..."

Yine olmadı Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz ayrıldı


    28 Aralık 2019 Magazin Bülteni28 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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