Yoğun telefonlu Tuba!

Sevgilisi Caner Karaloğlu’nun boşanmaya hazırlandığı eşi Elisabeth Mas’ın ‘Beni dövdü’ diyerek hakkında ‘kasten yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla savcılığa başvurduğu Tuba Ünsal, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.



Sevgilisinin eşinin hakkındaki iddiaları nedeniyle son dönemde sıkıntılı günler geçiren Ünsal, sokak üzerinde yaptığı hararetli telefon görüşmesiyle dikkat çekti. Dakikalar süren görüşme sonrası objektiflerin kendine yöneldiğini gören oyuncu, hemen yakındaki bir mekana girdi. Ünsal mekan çıkışı da yine kulağından düşünmediği telefonla koşar adımlarla çıkarak basın mensuplarının markajından kaçtı. SEÇKİN ŞENVARDAR