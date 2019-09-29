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29.09.2019 - 07:50 |

Yok böyle kutlama

ABD’li yapımcı Brad Falchuk, 47 yaşına giren eşi Gwyneth Paltrow’u öve öve bitiremedi

Yok böyle kutlama

Brad Falchuk, bir yıllık eşi Gwyneth Paltrow’un doğum gününü duygusal bir notla kutladı. Ünlü yapımcı, 27 Eylül’de 47 yaşına giren oyuncunun doğal halini Instagram’dan paylaştığı karenin altına, “O gelmiş geçmiş en mükemmel insan. Kusursuz değil; mizah anlayışı çirkinleşebiliryor, araç kullanırken sinirlenebiliyor ve ilk kahvesini içmeden pek gülümsemiyor. Tüm bunlara rağmen, mavi gözleri insanların içindeki en güzel şeyleri görüyor. Yumuşak ve çalışkan elleri, en lezzetli yemekleri yapıyor. Amansız bir anne aynı zamanda en iyi eş ve kimse onun giyindiği gibi giyinemiyor. Ne yaparsa yapsın hep göz alıcı ve başarılı... İyi ki doğdun aşkım! Tanrı’ya şükürler olsun. Seni seviyorum” diye yazdı. Paltrow ise, “Öldüm. Seni seviyorum” karşılığını verdi.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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