Yok böyle patron!

Müzik dünyasının en zengin isimlerinden Kanye West, 30 yıldır tanıdığı menajeri John Monopoly’e değeri 300 bin dolar’lık (yaklaşık 1 milyon 652 bin TL) doğum gününde 2019 model Lamborghini SUV hediye etti.

Türkiye fiyatı 4 milyon 800 bin TL otomobili gördüğü an sevinçten ağlayan Monopoly, ünlü rapçiye “Bu benim için çok fazla” diyerek sarıldı.

İkili, o mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Monopoly, birlikte çektirdikleri bir karenin altına, “İyi ki doğdum! Duyduğum minnettarlığı anlatmaya kelimeler yetmez. Ne diyeceğimi bilemiyorum” diye yazdı.