10.08.2019 - 07:50
Yok böyle patron!
Kanye West, menajeri John Monopoly’e doğum günü hediyesi olarak son model bir Lamborghini aldı.
Müzik dünyasının en zengin isimlerinden Kanye West, 30 yıldır tanıdığı menajeri John Monopoly’e değeri 300 bin dolar’lık (yaklaşık 1 milyon 652 bin TL) doğum gününde 2019 model Lamborghini SUV hediye etti.
Türkiye fiyatı 4 milyon 800 bin TL otomobili gördüğü an sevinçten ağlayan Monopoly, ünlü rapçiye “Bu benim için çok fazla” diyerek sarıldı.
İkili, o mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Monopoly, birlikte çektirdikleri bir karenin altına, “İyi ki doğdum! Duyduğum minnettarlığı anlatmaya kelimeler yetmez. Ne diyeceğimi bilemiyorum” diye yazdı.