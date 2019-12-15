Yok konseptli nemlendirici

Ürün, soğumaya başlayan havalarda kaliteli organik yağlarla dudakları besler ve kurumasını önler. Parfüm, PEG, paraben ve hayvansal ham madde içermez. Güvenilirliği dermatolojik olarak test edilip, onaylanan HiPP Babysanft Organik Dudak Nemlendiricisi’ni Makro ve Migros mağazalarında sizleri bekliyor.