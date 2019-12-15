15.12.2019 - 07:50 |
Yok konseptli nemlendirici
İçerisinde alerji yaratabilecek ve cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulundurmayan HiPP Babysanft Organik Dudak Nemlendiricisi, ‘mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok’ felsefesine göre formüle edilmiştir.
Ürün, soğumaya başlayan havalarda kaliteli organik yağlarla dudakları besler ve kurumasını önler. Parfüm, PEG, paraben ve hayvansal ham madde içermez. Güvenilirliği dermatolojik olarak test edilip, onaylanan HiPP Babysanft Organik Dudak Nemlendiricisi’ni Makro ve Migros mağazalarında sizleri bekliyor.