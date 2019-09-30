YokluÄŸuna alÄ±ÅŸamadÄ±m annem!

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'KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar' dizisiyle akÄ±llara kazÄ±nan Fulya Zenginer, 1 buÃ§uk yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu grafik sanatÃ§Ä±sÄ± Kuntay TarÄ±k Evren ile dÃ¼n akÅŸam evlendi. 19 yÄ±l Ã¶nce babasÄ±nÄ± 1 yÄ±l Ã¶nce de kalp krizi nedeniyle annesi kaybeden Fulya Zenginer'in sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m duygulandÄ±rdÄ±.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±lardan dolayÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak istemeyen Zenginer, bu zorlu sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Heyy. Åžu arkada sarÄ±lan bizin KÃ¼ntay'Ä±mÄ±n annesi ve ben. Bunu ÅŸimdi bir videodan kestim. Åžansa denk gelmiÅŸiz. GÃ¶nÃ¼l'Ã¼m (Annesi) yanÄ±mda olmayacaÄŸÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak istememiÅŸtim, babamÄ±n yokluÄŸuna alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m ama annemin yokluÄŸuna alÄ±ÅŸamadÄ±m.

Neyse onlarÄ±n (Evren anne ve babamÄ±n) gÃ¶zlerine baktÄ±m ve bu dÃ¼ÄŸÃ¼n olmalÄ± dedim... Ä°yi ki de demiÅŸim harika bir gÃ¼ndÃ¼r. AynÄ± kandan olmaya gerek yok koca bir ailem olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶rdÃ¼m. Ve siz, sizinle paylaÅŸmak, mesajlarÄ±nÄ±zÄ± okumak Ã§ok Ã¶zeldi, teÅŸekkÃ¼rler. Daha gÃ¼zelleri sizin olsun."







