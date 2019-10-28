'Yol Arkadaşım' filminin devamı gelecek mi?

İbrahim Büyükak, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile başrolü paylaştığı 'Yol Arkadaşım' serisinin üçüncü filminin çekilip çekilmeyeceği hakkında konuştu.

Başarılı oyuncu, "Onunla ilgili kafamda bir hikaye var. Bu hikayeyi Oğuzhan'la da paylaştım. Acayip bir ilgi var. Belki 'Yol Arkadaşım 3'ü de yapabiliriz" dedi.