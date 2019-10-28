MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Yol Arkadaşım' filminin devamı gelecek mi?
28.10.2019 - 13:47 |

'Yol Arkadaşım' filminin devamı gelecek mi?

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, yeni filmi 'Bayi Toplantısı' için konuk olduğu 'Gel Konuşalım' programında, 'Yol Arkadaşım' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Yol Arkadaşım' filminin devamı gelecek mi?

İbrahim Büyükak, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile başrolü paylaştığı 'Yol Arkadaşım' serisinin üçüncü filminin çekilip çekilmeyeceği hakkında konuştu.

Başarılı oyuncu, "Onunla ilgili kafamda bir hikaye var. Bu hikayeyi Oğuzhan'la da paylaştım. Acayip bir ilgi var. Belki 'Yol Arkadaşım 3'ü de yapabiliriz" dedi.

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nebahat Çehre'nin pazar stili

Nebahat Çehre'nin pazar stili

İtalyan şef Danilo'ya yoğun ilgi

İtalyan şef Danilo'ya yoğun ilgi

Cadılar Bayramı partisine Hacı Sabancı damgası!

Cadılar Bayramı partisine Hacı Sabancı damgası!

Nusret'ten nostaljik paylaşım

Nusret'ten nostaljik paylaşım

Sıradaki Haber