28.10.2019 - 13:47 |
'Yol Arkadaşım' filminin devamı gelecek mi?
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, yeni filmi 'Bayi Toplantısı' için konuk olduğu 'Gel Konuşalım' programında, 'Yol Arkadaşım' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İbrahim Büyükak, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ile başrolü paylaştığı 'Yol Arkadaşım' serisinin üçüncü filminin çekilip çekilmeyeceği hakkında konuştu.
Başarılı oyuncu, "Onunla ilgili kafamda bir hikaye var. Bu hikayeyi Oğuzhan'la da paylaştım. Acayip bir ilgi var. Belki 'Yol Arkadaşım 3'ü de yapabiliriz" dedi.