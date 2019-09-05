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HaberlerCaddeYonca Evcimik'i şaşırtan soru: ‘Sizin ne işiniz var burada?
05.09.2019 - 15:08

Yonca Evcimik'i şaşırtan soru: ‘Sizin ne işiniz var burada?

Yonca Evcimik, Bodrum'da pazara gitti. 55 yaşındaki şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı.

Yonca Evcimik'i şaşırtan soru: ‘Sizin ne işiniz var burada?

Yaz tatiline Bodrum'da devam Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen ünlü şarkıcıyı pazarda görenler gözlerine inanamadı.

Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran usta sanatçı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı:
"Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca Hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Ben de insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır."

Yonca Evcimiki şaşırtan soru: ‘Sizin ne işiniz var burada

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