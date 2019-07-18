18.07.2019 - 11:56
Yonca Evcimik’ten Jennifer Lopez’e direk dansı göndermesi
Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okudu.
90’lara damga vuran Yonca Evcimik, sosyal medyada geçmiş döneme gönderme yapılan perşembe gününü unutmadı ve 2017 yılına ait direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı
Bu performansı paylaşırken aynı zamanda eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez’e meydan okumayı da ihmal etmeyen şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.