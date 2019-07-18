Yonca Evcimik’ten Jennifer Lopez’e direk dansı göndermesi

90’lara damga vuran Yonca Evcimik, sosyal medyada geçmiş döneme gönderme yapılan perşembe gününü unutmadı ve 2017 yılına ait direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı

Bu performansı paylaşırken aynı zamanda eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez’e meydan okumayı da ihmal etmeyen şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.





