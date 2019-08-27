27.08.2019 - 16:01
Yonca Evcimik’ten takipçisine cevap: Kendine eziyet çektirme!
Şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'da kendisini eleştiren takipçisine yanıt verdi ve o diyalogu hesabından paylaştı.
Yonca Evcimik’in paylaşımlarını itici bulduğunu belirten takipçisi, ünlü şarkıcıdan beklemediği bir yanıt aldı.
Başarılı şarkıcı, takipçisinin "daha fazla itici görüntüyle karşılaşmaması" adına takibi bırakmasını önerdi: Böyleleri var, çok eğlenceli. Takip etme? Çektirme kendine eziyet. Hem takip et hem aklınca laf giydir! Evcimik, ardından bu yazışmayı sosyal medya hesabından ifşa etti.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.