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HaberlerCaddeYonca Evcimik’ten takipçisine cevap: Kendine eziyet çektirme!
27.08.2019 - 16:01

Yonca Evcimik’ten takipçisine cevap: Kendine eziyet çektirme!

Şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'da kendisini eleştiren takipçisine yanıt verdi ve o diyalogu hesabından paylaştı.

Yonca Evcimik’ten takipçisine cevap: Kendine eziyet çektirme!

Yonca Evcimik’in paylaşımlarını itici bulduğunu belirten takipçisi, ünlü şarkıcıdan beklemediği bir yanıt aldı.

Başarılı şarkıcı, takipçisinin "daha fazla itici görüntüyle karşılaşmaması" adına takibi bırakmasını önerdi: Böyleleri var, çok eğlenceli. Takip etme? Çektirme kendine eziyet. Hem takip et hem aklınca laf giydir! Evcimik, ardından bu yazışmayı sosyal medya hesabından ifşa etti.

Yonca Evcimik’ten takipçisine cevap: Kendine eziyet çektirme

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