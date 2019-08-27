Yonca Evcimik’ten takipçisine cevap: Kendine eziyet çektirme!

Yonca Evcimik’in paylaşımlarını itici bulduğunu belirten takipçisi, ünlü şarkıcıdan beklemediği bir yanıt aldı.

Başarılı şarkıcı, takipçisinin "daha fazla itici görüntüyle karşılaşmaması" adına takibi bırakmasını önerdi: Böyleleri var, çok eğlenceli. Takip etme? Çektirme kendine eziyet. Hem takip et hem aklınca laf giydir! Evcimik, ardından bu yazışmayı sosyal medya hesabından ifşa etti.