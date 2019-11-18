MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriYonca Lodi: Konserlerim Youtube'da olacak
18.11.2019 - 12:40 |

Yonca Lodi: Konserlerim Youtube'da olacak

Kartal Anatolium Marmara AVM’nin cumartesi konserlerinde bu hafta sahne Yonca Lodi’nin oldu.

Yonca Lodi: Konserlerim Youtube'da olacak

Yonca Lodi, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Konserlerinin Youtube’da yayınlanacağını belirten şarkıcı, "Ben sahnede hem yabancı şarkılar söylüyorum, hem arabesk söylüyorum, hem türkü söylüyorum, hem Türk sanat müziği söylüyorum. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler, izleyemeyenler için bu sahne programımı Youtube’a taşıyacağız. Sahnede beni seyretme şansı olmayanlara sahnemi götüreceğim” dedi.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alişan'dan mutluluk pozu

Alişan'dan mutluluk pozu

Nükhet Duru: Yeni yıla yeni albümle gireceğim

Nükhet Duru: Yeni yıla yeni albümle gireceğim

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekti

Berfu Yenenler: Kuzey'in kırkı çıktı

Berfu Yenenler: Kuzey'in kırkı çıktı

Sıradaki Haber