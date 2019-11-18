Yonca Lodi: Konserlerim Youtube'da olacak

Yonca Lodi, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Konserlerinin Youtube’da yayınlanacağını belirten şarkıcı, "Ben sahnede hem yabancı şarkılar söylüyorum, hem arabesk söylüyorum, hem türkü söylüyorum, hem Türk sanat müziği söylüyorum. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler, izleyemeyenler için bu sahne programımı Youtube’a taşıyacağız. Sahnede beni seyretme şansı olmayanlara sahnemi götüreceğim” dedi.