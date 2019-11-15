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15.11.2019 - 07:50 |

Yücel hayran kaldı

KerkiSolfej ile Bal Porsuğu Tiyatrosu’nun ortak yapımı, Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Murat Eken’in üstlendiği ‘Bülent Beyin Hikayesi’, Tim Show Center’da seyircisiyle buluştu.

Yücel hayran kaldı

KerkiSolfej ile Bal Porsuğu Tiyatrosu’nun ortak yapımı, Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Murat Eken’in üstlendiği ‘Bülent Beyin Hikayesi’, Tim Show Center’da seyircisiyle buluştu. Oyunu izlemeye gelen Uğur Yücel, “Zekice hazırlanmış bir proje. Tiyatro adına gururveriyor bana’’ ifadelerini kullandı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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