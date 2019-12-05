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05.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Yusuf Güney hayalini açıkladı

Son yıllarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 10 adet Milli Piyango bileti alan şarkıcı, en büyük hayalini açıkladı.

Yusuf Güney hayalini açıkladı

Önce City's AVM'den alışveriş yapan Yusuf Güney, çıkışta karşılaştığı milli piyango satıcısında tam bilet aldı. Parayı çok sevmediğini söyleyen şarkıcı, Milli Piyango'dan büyük ikramiye kendisine çıktığı taktirde ne yapacağı sorusuna "Çok şükür her şeyim var. Büyük ikramiye bana çıktığı taktirde hayalim olan, sokak hayvanları için kullanırım. Bir kısmını ise tek tek ciddi şekilde ihtiyaç aileleri tespit edip onlara yardım ederdim" diye cevap verdi. 

Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
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Cadde Yazarları

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