Yusuf Güney hayalini açıkladı

Önce City's AVM'den alışveriş yapan Yusuf Güney, çıkışta karşılaştığı milli piyango satıcısında tam bilet aldı. Parayı çok sevmediğini söyleyen şarkıcı, Milli Piyango'dan büyük ikramiye kendisine çıktığı taktirde ne yapacağı sorusuna "Çok şükür her şeyim var. Büyük ikramiye bana çıktığı taktirde hayalim olan, sokak hayvanları için kullanırım. Bir kısmını ise tek tek ciddi şekilde ihtiyaç aileleri tespit edip onlara yardım ederdim" diye cevap verdi.