12.09.2019 - 07:50
‘Yutmak’tan büyük rekor
Ece Dizdar, Başak Daşman ve Merve Dizdar’ın rol aldığı ödüllü tiyatro oyunu ‘Yutmak’ın yeni sezon biletleri, satışa çıktığı ilk 2.5 dakikada tükenerek rekor kırdı.
Oyun, özgürleşmek için birbirlerine destek olan heyecanlı, kırılgan, ölüm orucuna yatmış, yüksek obsesyonlu ve terk edilmiş üç kadının hikayesini konu alıyor.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.