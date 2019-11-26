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26.11.2019 - 07:50 |

Yuvaya döndü

İş insanı Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı’nın küçük oğlu Kerim Sabancı, Beverly Hills’te yer alan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden (University of Southern California) mezun oldu.

Yuvaya döndü

İş insanı Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı’nın küçük oğlu Kerim Sabancı, Beverly Hills’te yer alan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden (University of Southern California) mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra orada çalışma hayatına atılan iş insanı, ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye geldi.

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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