14.09.2019 - 07:50 |
Yüzler gülüyor
Yaşam koçu ve meditasyon danışmanı Aynur Tümen ile Aristo Güzellik Merkezi’nin sahibi Sema Arabacıoğlu’nun arkadaşlıkları, uzun yıllara dayanıyor...
Yoğunluktan dolayı aylardır buluşamayan iki iş insanı, önceki gün Papermoon’da bir araya geldi. Baş başa yemek yiyen ikili, hasret giderdi.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!