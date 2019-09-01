Zafer coşkusu

Ünlü isimler verdikleri konserlerle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Burcu Güneş, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda sahneye çıkarken, Sevcan Orhan Ankara Türk Beyleri Kent Meydanı’nda, Muazzez Ersoy ise Kütahya Simav Belediyesi’nin kutlamalarında konser verdi. ‘10. Yıl Marşı’nı seslendiren sanatçılara binlerce kişi eşlik etti.