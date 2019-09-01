01.09.2019 - 07:50
Zafer coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Ünlü isimler verdikleri konserlerle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Burcu Güneş, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda sahneye çıkarken, Sevcan Orhan Ankara Türk Beyleri Kent Meydanı’nda, Muazzez Ersoy ise Kütahya Simav Belediyesi’nin kutlamalarında konser verdi. ‘10. Yıl Marşı’nı seslendiren sanatçılara binlerce kişi eşlik etti.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.