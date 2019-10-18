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18.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Zamansız parçalar

Bütem Metal Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, uzun süredir üzerinde çalıştığı Lemermel markasını görücüye çıkardı.

Zamansız parçalar

Bütem Metal Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, uzun süredir üzerinde çalıştığı Lemermel markasını görücüye çıkardı. Quasar İstanbul’da gerçekleşen davette, yeni girişimini dostlarına tanıtan iş insanı, “Koleksiyonumuz hem iş hem de gündelik yaşamda zamansız parçalar arayan kadınlara, yeni bir çizgi getirecek” şeklinde konuştu. Etkinlikte, Aslı Aktürk Pehlivanlar, Figen Kıral, Narin Akçelik, Öznur Yakın ve Monik İpekel yer aldı. 

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
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