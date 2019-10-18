Bütem Metal Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, uzun süredir üzerinde çalıştığı Lemermel markasını görücüye çıkardı. Quasar İstanbul’da gerçekleşen davette, yeni girişimini dostlarına tanıtan iş insanı, “Koleksiyonumuz hem iş hem de gündelik yaşamda zamansız parçalar arayan kadınlara, yeni bir çizgi getirecek” şeklinde konuştu. Etkinlikte, Aslı Aktürk Pehlivanlar, Figen Kıral, Narin Akçelik, Öznur Yakın ve Monik İpekel yer aldı.