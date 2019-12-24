Zara'dan 'Aşka Döndüm Yüzümü'

1991 yılında liselerarası müzik yarışmasında 'Türk Halk Müziği Kız Solist' dalında Türkiye birincisi olarak müzik dünyasına adım atan, çıkardığı albümlerle, kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla adından söz ettiren Zara, yeni yıl öncesi müzikseverlere yeni şarkısı ile sürpriz yaptı.

Zara, 'Aşka Döndüm Yüzümü' parçasının gördüğü ilgiden oldukça mutlu olduğunu dile getirirken, yeni albümün şarkıları içinde stüdyoda olduğunu söyledi.