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24.12.2019 - 10:21 |

Zara'dan 'Aşka Döndüm Yüzümü'

Zara, akustik olarak YouTube kanalında seslendirdiği, sözü ve müziği Yılmaz Mengüş'e ait olan 'Aşka Döndüm Yüzümü' adlı şarkısını satışa sundu.

Zara'dan 'Aşka Döndüm Yüzümü'

1991 yılında liselerarası müzik yarışmasında 'Türk Halk Müziği Kız Solist' dalında Türkiye birincisi olarak müzik dünyasına adım atan, çıkardığı albümlerle, kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla adından söz ettiren Zara, yeni yıl öncesi müzikseverlere yeni şarkısı ile sürpriz yaptı.

Zara, 'Aşka Döndüm Yüzümü' parçasının gördüğü ilgiden oldukça mutlu olduğunu dile getirirken, yeni albümün şarkıları içinde stüdyoda olduğunu söyledi.

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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