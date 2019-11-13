Zara'nın annesi görenleri şoke etti

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Zara, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı, son olarak annesiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Zara'nın annesiyle olan gönderisine "Bu mavişe bir maşallahınızı rica edeyim. Annem... (yazdan kalma bir foto)" notunu düşerken; ünlü şarkıcının takipçileri, "O nasıl anne", "Abla kardeş gibisiniz" gibi yorumlar yaptı.