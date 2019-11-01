Zayıflamayı keşfettiler!

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve estetik alanında uluslararası birçok başarılı çalışmaya imza atan Özlem Posbaşoğlu, Türkiye’de yeni nesil zayıflama akımının öncüsü Imperial’in Nişantaşı’ndaki yeni yerini özel bir davetle tanıttı. Mekanın şıklık ve konforu, konukların beğenisini kazandı. Organizasyona; Pınar Altuğ Atacan, Doğa Rutkay Kamal, Feryal Gülman, Pelin Kaya, Burcu Şendir, Arzu Kunt, Begüm Özer, Gülden Büyükuçak, Bige Çalışkan, Eda Güzelcik ile Zeynep Madra gibi cemiyet, iş ve magazin dünyasından birçok kişi katıldı.