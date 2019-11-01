MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriZayıflamayı keşfettiler!
01.11.2019 - 07:50 |

Zayıflamayı keşfettiler!

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve estetik alanında uluslararası birçok başarılı çalışmaya imza atan Özlem Posbaşoğlu, Türkiye’de yeni nesil zayıflama akımının öncüsü Imperial’in Nişantaşı’ndaki yeni yerini özel bir davetle tanıttı.

Zayıflamayı keşfettiler!

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve estetik alanında uluslararası birçok başarılı çalışmaya imza atan Özlem Posbaşoğlu, Türkiye’de yeni nesil zayıflama akımının öncüsü Imperial’in Nişantaşı’ndaki yeni yerini özel bir davetle tanıttı. Mekanın şıklık ve konforu, konukların beğenisini kazandı. Organizasyona; Pınar Altuğ Atacan, Doğa Rutkay Kamal, Feryal Gülman, Pelin Kaya, Burcu Şendir, Arzu Kunt, Begüm Özer, Gülden Büyükuçak, Bige Çalışkan, Eda Güzelcik ile Zeynep Madra gibi cemiyet, iş ve magazin dünyasından birçok kişi katıldı.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zayıflamayı keşfettiler!

Zayıflamayı keşfettiler!

Farkındalık yaratıyor

Farkındalık yaratıyor

Mahzendeki eserler

Mahzendeki eserler

‘Caza bambaşka bir bakış açısı getirdik'

‘Caza bambaşka bir bakış açısı getirdik'

Sıradaki Haber